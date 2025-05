Juventus, Chiellini e il sogno da dirigente: 'Con il nostro percorso politico...'

Le parole di Chiellini sulla squadra paralimpica bianconera

è intervenuto ai nostri microfoni in zona mista nel contesto del Salone del Libro, dove ha parlato questa mattina all'interno di un panel intitolato "Calcio e inclusione. Storie di passione" . Il dirigente bianconero, destinato ad avere un ruolo sempre più centrale nell'organigramma societario, ha raccontato anche la squadra paralimpica dellache gareggia nelle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, avanzando l'ipotesi che i giocatori possano partecipare a un campionato da tesserati a tutti gli effetti della società."Penso che sia un tema federale ma che si possa fare, che la Federazione sia aperta ma che a volte non si arriva fino a quel punto con progetti virtuosi", il pensiero di Chiellini. "Mi auguro che con tutto il percorso che stiamo facendo anche a livello politico si possano presentare progetti interessanti come questo che possano funzionare anche a livello legislativo. Sono stati fatti tanti passi in questo senso ma tanti se ne possono ancora fare. Non è un sogno così irrealizzabile, credo possa già essere un obiettivo".