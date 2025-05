Gazzetta - La Juventus riporta la BBC a casa: Chiellini più centrale, possono tornare Bonucci e Barzagli

La BBC torna alla Juventus?

In casaè tempo di cambiamenti in campo e fuori; già si sono delineate alcune situazioni come l'addio diche al termine della stagione lascerà il club e andrà a ricoprire un ruolo di rilievo all'Aston Villa. In attesa di capire chi siederà sulla panchina bianconera, con Igor Tudor che vuole giocarsi le ultime chance e l a candidatura forte di Antonio Conte, intanto la società studia altre mosse e tra queste c'è l'idea di riportare la BBC a casa.a difesa dei nove scudetti che ha fatto la storia della Juventus e del calcio italiano, potrebbe riunirsi a Torino, in vesti ovviamente diverse. Chiellini è già tornato in bianconero qualche mese fa ma la sua posizione è uno dei temi caldi perché, affiancando nell'area sportiva Cristiano Giuntoli.

Che ruolo avrebbero Bonucci e Barzagli nella Juventus?

Per quanto riguarda Bonucci e Barzagli invece, si profila un incarico più legato alla panchina e al campo.a maggior ragione se il nuovo allenatore dovesse essere proprio Conte, ma anche senza il tecnico le riflessioni sono in corso. MentrePer entrambi sarebbe difficile dire di no al richiamo della vecchia signora visto il legame che hanno con il club e l'ambiente.L'idea di riportare Bonucci e Barzagli è ovviamente condivisa e sostenuta da Chiellini, che con loro due ha un legame che va oltre gli anni vissuti in campo insieme ma, consapevole dello spessore umano dei due ex difensori bianconeri. Sarebbe senza dubbio un chiarissimo messaggio della nuova direzione intrapresa, quella di riportare juventinità alla Continassa, un tema molto dibattuto in quest'ultimo periodo.