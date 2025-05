'Incontro Chiellini-Allegri a Livorno': spunta la FOTO di Zazzaroni

Juventus FC via Getty Images

Lo sfondo è quello simbolico del “”, il celebre campo da calcetto di Livorno diventato un’icona anche fuori città grazie ai tanti riferimenti fatti nel tempo da Massimiliano. Ma oggi ciò che colpisce è il primo piano: una foto che ritrarrebbe proprio Allegri insieme a Giorgio, oggi dirigente della Juventus. A pubblicarla su Instagram è stato Ivan, direttore del Corriere dello Sport, accompagnandola con una didascalia carica di significato.“Stamani alle 9,30, Max Allegri e Giorgio Chiellini, a due passi dal gabbione, dopo aver fatto colazione alla Rotonda D’Ardenza, Livorno. Solo la Juve riesce a mettere di nuovo insieme livornesi e pisani di nascita”, ha scritto Zazzaroni, scherzando sull’origine geografica dei due ex compagni di tante battaglie bianconere.

Incontro Allegri-Chiellini

Un semplice incontro tra vecchi amici o qualcosa di più? Difficile dirlo. Il legame tra Allegri e Chiellini è noto e profondo, forgiato da anni di trionfi condivisi sul campo. Tuttavia, in un momento in cui il futuro della Juventus è ancora incerto, questo scatto non può che alimentare discussioni e supposizioni.L’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. C’è chi immagina un possibile ritorno operativo per Allegri o un ruolo rafforzato per Chiellini nella nuova struttura dirigenziale bianconera.Cosa si siano detti i due resta un mistero. Ma in un calcio dove ogni dettaglio può nascondere un retroscena, anche una colazione tra amici può diventare una notizia da prima pagina. E con la Juve coinvolta, l’interesse è sempre altissimo. Attenzione massima, però, ad andare oltre con la fantasia. La cronaca, come la fotografia, oggi raccontano di un semplice incontro tra amici.