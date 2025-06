Juventus, Chiellini a DAZN: 'La squadra si è allenata con un altro ritmo. Mercato? Confronto quotidiano con Tudor'

Al Ain-Juventus, le parole di Chiellini

Oltre a Igor Tudor, anche Giorgioha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita diIl dirigente bianconero si è soffermato sulla stagione della squadra e il lavoro di questi giorni: "Stagione complessa e faticosa ma devo ammettere che negli ultimi giorni la squadra si è allenata molto bene, con un altro ritmo, quindi sono fiducioso, è un torneo importante, c'è voglia di fare bene, andare avanti".Di seguito tutte le dichiarazioni del Director of Football Strategy del club bianconero, che ha parlato anche del mercato e delle idee per la prossima stagione."C'è un confronto quotidiano con Igor, le idee sono chiare, la priorità adesso è la partita, poi c'è tutta la dirigenza che sta pensando al futuro, con i giusti tempi creeremo sicuramente una squadra competitiva la prossima stagione".SU TUDOR - "La squadra sta crescendo, le avversità della scorsa stagione serviranno per il futuro, hanno una guida di leadership importante che è quella di Igor, che negli ultimi mesi gli sta dando tanto, rappresenta la Juventus nel migliore dei modi, c'è grande fiducia in questo torneo e per la prossima stagione".