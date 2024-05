London Calling e Filippotrebbe dire yes. Apre così Tuttosport, che prosegue: sirene dalla Premier League e in particolare dalla capitale inglese per l’esterno serbo, che appare in procinto di dire addio alla Juventus la prossima estate. La Vecchia Signora, infatti, l’ha messo nella lista dei sacrificabili per 10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla dirigenza bianconera di realizzare pure una plusvalenza, visto che era stato pagato all’Eintracht Francoforte 12 milioni più bonus nell’estate 2022.