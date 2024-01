Federico Chiesa si è fermato. E non è la prima volta, e non sarà molto probabilmente l'ultima.



L'esterno bianconero non parte per Lecce, al pari di Rabiot e Kean. Sì, anche il francese torna a dare forfait: problema al polpaccio, che resta da valutare. Insomma: dopo le assenze di Gatti e McKennie, pronti al rientro dopo aver scontato la squalifica, la Juve torna in una situazione di mini-emergenza. Allegri minimizza: "Come sempre avremo i giocatori per scendere in campo". Però, ecco, mastica amaro. Amarissimo.



Proprio adesso che aveva a disposizione tutto l'arsenale offensivo, Chiesa si ferma sul più bello. E senza Rabiot cambia tanto, tantissimo.



