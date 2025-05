Juventus, chi sostituirà Yildiz con il Bologna

AFP via Getty Images

L’assenza diapre nuovamente la porta a Randal, autore del gol decisivo contro il Monza. Il francese guiderà l’attacco con l’obiettivo di dare continuità alla ritrovata vena realizzativa, dopo un periodo difficile sotto porta. Alle sue spalle ci sarà Nico Gonzalez, in grande ripresa fisica e mentale: l'argentino è apparso molto più brillante nelle ultime uscite e il suo apporto può fare la differenza anche al Dall’Ara.Resta invece un rebus la sostituzione dello squalificato Kenan Yildiz. Due le opzioni principali: la più probabile porta ancora a Weston McKennie, che ha già dimostrato grande duttilità e potrebbe essere avanzato nel ruolo di incursore offensivo. L’alternativa è rappresentata da Francisco Conceição, che scalpita per avere un’occasione dall’inizio, ma al momento resta leggermente indietro nelle gerarchie.

Da non escludere nemmeno l’ipotesi a sorpresa legata a Mbangula, reduce da settimane di ottimo rendimento in allenamento e pronto a essere inserito a gara in corso se ci sarà bisogno di vivacizzare la manovra.