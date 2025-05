Getty Images

Juventus, chi sono le alternative a Tonali?

54 minuti fa

Il sogno della Juventus, si sa, rimane quello di arrivare a Sandro Tonali, ma per strappare il centrocampista del Newcastle servirà necessariamente piazzarsi al quarto posto in campionato e quindi strappare la qualificazione alla prossima Champions League.



Il classe 2000 è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli che, per arrivare all'ex Milan, sarebbe disposto a valutare anche eventuali contropartite, su tutte quella di Douglas Luiz, con il brasiliano che è ormai da considerare in uscita.



Giuntoli, come riferisce La Gazzetta dello Sport, monitora due eventuali piani B: il primo è Ederson dell'Atalanta, il secondo è invece Florentino, centrocampista del Benfica.