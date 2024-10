Juventus, chi sono i giocatori che non hanno giocato nemmeno un minuto?

La stagione della Juventus è iniziata ufficialmente lo scorso 17 agosto con il 3-0 rifilato al Como all'Allianz Stadium. Tra Serie A e Champions League, la squadra di Thiago Motta ha già disputato nove partite ufficiali cogliendo complessivamente cinque vittorie e quattro pareggi. In questi primi due mesi di competizioni ufficiali, Thiago Motta ha saputo gestire le forze a disposizione ruotando diversi giocatori all'interno del suo scacchiere. Ma c'è qualcuno che, sotto la guida del nuovo tecnico bianconero, non ha giocato nemmeno un minuto.L'unico giocatore della Juventus 2024/25 a non aver disputato nemmeno un minuto in gare ufficiali è, il quale è stato sin qui fermato dagli infortuni e non ha mai potuto esordire con la maglia bianconera.