La Juventus scenderà in campo lunedì sera alle 20.45 contro l'Udinese all'Allianz Stadium di Torino. Ci sono però due giocatori che in caso di ammonizione contro i friulani rischiano di saltare la gara seguente. Quindi quella contro l'Hellas Verona in programma sabato 17 febbraio alle 18 nella città scaligera. I due diffidati in casa bianconera sono Dusan Vlahovic e Gleison Bremer. Ma il centravanti serbo non sarà a disposizione per la gara contro l'Udinese a causa del problema muscolare che ancora lo tormenta e da cui spera di recuperare.