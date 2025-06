Juventus, chi sono i candidati per il ruolo di direttore sportivo

Nel nuovo assetto dirigenziale della Juventus resta ancora da definire il ruolo di direttore sportivo, figura per cui il club sta valutando diverse opzioni. Tra i candidati principali spiccano tre profili. Il favorito sembra essere Ricky Massara, ex Milan ed ex Rennes, apprezzato da Damien Comolli per la sua discrezione, la capacità di operare a livello internazionale e la predisposizione a un lavoro strategico basato sull’analisi tecnologica. Massara, torinese e poliglotta, rappresenterebbe una scelta solida e ben integrata nel contesto italiano.Un altro nome è quello di Diego Lopez, in uscita dal Lens. Considerato uno dei direttori sportivi emergenti più promettenti in Europa, ha però meno familiarità con il calcio italiano rispetto a Massara, fattore che lo pone momentaneamente in svantaggio.

Il terzo candidato è Hasan Salihamidzic, ex calciatore bianconero ed ex ds del Bayern Monaco. Stimato da Giorgio Chiellini, ha maturato una significativa esperienza in Germania prima di essere sollevato dall’incarico nel 2023, in seguito a un'importante rivoluzione societaria del club bavarese.Infine, la Juventus potrebbe optare per una soluzione interna, rimandando la nomina del nuovo direttore sportivo. In questo scenario, Comolli e Giorgio Chiellini verrebbero affiancati da MatteoTognozzi e da Claudio Chiellini, attuale direttore della Juventus Next Gen e fratello dell’ex capitano bianconero.