Chi è Nikola Sekulov

Caratteristiche

Profilo

Età: 21 anni

Nazionalità: italiana

Posizione: esterno d’attacco; seconda punta

Piede: destro

Numeri

Presenze (Cremonese): 3

Presenze (Next Gen): 2

Minuti (Cremonese): 119’

Minuti (Net Gen): 152’

Gol: 0

Assist: 0

Chi è Marco Da Graca

Caratteristiche

Profilo

Età: 21 anni

Nazionalità: italiana

Posizione: prima punta

Piede: destro

Numeri

Presenze (Amorebieta): 13

Presenze (Next Gen): 1

Minuti (Amorebieta): 430’

Minuti (Net Gen): 2’

Gol: 0

Assist: 0

Chi è Tommaso Mancini

Caratteristiche

Profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: italiana

Posizione: prima punta

Piede: destro

Numeri

Presenze: 12

Minuti: 245’

Gol: 3

Assist: 0

Chi é Leonardo Cerri

Caratteristiche

Profilo

Età: 20 anni

Nazionalità: italiana

Posizione: prima punta

Piede: sinistro

Numeri

Presenze: 18

Minuti: 894’

Gol: 3

Assist: 1

Laaccetta il rischio e per farlo sa di avere delle opzioni da potersi giocare in un eventuale momento di difficoltà. Lasi prepara a salutare Moise affare in dirittura d’arrivo con l’Atletico Madrid -, con, al contempo, un Federicoche è in fase di recupero da un edema osseo e, più in generale, appare essere ancora un calciatore in gestione.La Juventus, dunque, si priva di un attaccante e rinuncia all’abbondanza. Ma può farlo, può permetterselo. E la risposta è sempre nell’arma in più rispetto agli altri club: la seconda squadra, la. In caso di difficoltà, anche solo numerico, infatti, Massimilianopuò pescare dal gruppo allenato da Massimoe convocare uno dei giovani di belle speranze che si allenano a Vinovo.Ma chi sono gli attaccanti che possono dare una mano, nei prossimi sei mesi, nel caso in cui ce ne fosse bisogno?Sekulov è un attaccante che fa della velocità il suo punto di forza, capace di seminare le difese avversarie, negli ultimi anni è cresciuto anche a livello finalizzativo. Primi 6 mesi in prestito alla Cremonese, a gennaio è tornato alla base.Tra i migliori attaccanti della sua generazione nel campionato Primavera, non ha trovato continuità dopo il salto in Next Gen. In questa stagione ha provato la fortuna nella seconda serie spagnola, all’Amorebieta, senza trovarla. Prima punta di peso, ha il senso del gol, ma va ritrovato.Era ricercato da tutti i top club europei, sembrava vicinissimo al Milan. Alla fine, due estati fa, scelse la Juventus proprio per il progetto Next Gen e per il tifo bianconero. Ha impressionato Allegri negli allenamenti con la prima squadra, per questo lo segue da vicino. Anche lui ha faticato a trovare continuità in questa stagione.Prima punta in grado di fare da riferimento offensivo, grande fisicità e un mancino potente. Nelle ultime stagioni ha mostrato una crescita costante, anche se nell’ultimo periodo sta trovando difficoltà a trovare la rete con continuità e dimostrarsi decisivo.