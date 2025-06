Juventus, chi si gioca il futuro al Mondiale per Club: 10 bianconeri in 'bilico'

Juventus, i giocatori in bilico: come il Mondiale per Club può cambiare il futuro

Come approcciare aldopo una stagione così logorante e che in casavorrebbero in gran parte superare e ripartire? Una domanda che riguarda non solo l'ambiente bianconero inteso come tifoseria ma anche la squadra e il club in generale. Una risposta l'ha datanella conferenza stampa di presentazione: "Se andiamo al Mondiale non c'è altro modo di approcciarci se non fare il possibile per vincere". Messaggio chiaro anche se nessuno chiederà adi portare a casa il trofeo. Di fare una bella figura però e andare avanti per ricavare anche cifre importanti si, questo è nelle corde della Juventus.La rosa bianconera sarà praticamente la stessa post mercato invernale. In meno c'è solo Renato Veiga, tornato al Chelsea dal prestito ma che non parteciperà comunque al Mondiale con gli inglesi. Mentre Tudor potrà contare su due innesti in più, ovverorientrati rispettivamente dall'Ajax e dal Fenerbahce. Come era prevedibile, la finestra extra di mercato che si è chiusa il 10 giugno è servita alla Juve solo per gestire i prestiti e trovare gli accordi con PSG e Porto per la permanenza almeno al Mondiale diLa Juventus affronterà sicuramente tre partite, quelle del girone contro l'Al Ain, il Wiyad Casablanca e il Manchester City. Duecentosettanta minuti più almeno ma l'obiettivo sarà giocarne un po' di più superando il girone. Sarà l'occasione per molti giocatori che devono riscattarsi o mettersi in mostra, per convincere la Juventus ma anche suscitare interesse sul mercato.