Chi allenerà la Juventus nella prossima stagione? Thiago Motta secondo i bookmaker resta il super favorito per la prossima stagione, basti pensare che il suo trasferimento dal Bologna alla Juve vale una quota che oscilla tra 1.25 e 1.50. Allegri confermato è a quota 3 e si mette dietro anche Antonio Conte, che prima era seconda scelta, la cui offerta va dal 3.50 al 5.50. Qualche chance in più degli altri "outsider" ce l'ha Zidane, bancato a 12, poi si sale in quota: a 20 Italiano e Palladino, a 25 De Zerbi.