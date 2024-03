Il futuro immediato di Massimilianoe dellaruota attorno alla partita contro l'Atalanta, in programma domenica all'Allianz Stadium. Nonostante il clima di incertezza riguardante alcune assenze importanti, emerge un cauto ottimismo per il possibile ritorno in campo di Weston, che si è recentemente sottoposto a un intervento per una lussazione alla spalla. L'americano, durante la settimana, sarà sottoposto a un provino per valutare la sua disponibilità.Inoltre, Allegri potrebbe poter contare sul rientro in squadra di Moise, assente dal dicembre scorso, e di Mattia Perin, reduce da un infortunio al ginocchio avvenuto ad inizio febbraio. Tuttavia, la presenza di Adrien Rabiot rimane ancora incerta, con una decisione che verrà presa all'ultimo momento.Il match contro l'Atalanta rappresenta dunque una prova cruciale per la, che cerca di rialzarsi dopo una serie di risultati deludenti. La presenza dei giocatori chiave come McKennie, Kean e Perin potrebbe fornire un importante supporto alla squadra, ma resta da vedere quali decisioni prenderà Allegri riguardo alla formazione titolare.