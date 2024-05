Cristiano Giuntoli e Thiago Motta sono pronti per programmare insieme il futuro. Il vertice tanto atteso per limare un accordo già trovato avverrà in settimana e lì verrà confermato anche lo staff di Thiago, che intero dovrebbe costare alla Juve 1.5 milioni di euro, diviso tra i suoi collaboratori di fiducia. Ma chi resta di quelli bianconeri? Simone Padoin e Francesco Magnanelli, i reduci del gruppo Allegri che la società ha mantenuto in carica nonostante l’addio di Max, potrebbero restare in prima squadra oppure essere dirottati alla NextGen, magari proprio con Paolo Montero se venisse promosso dall’Under 19. Lo riporta il Corriere dello Sport.