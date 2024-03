La Juventus dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato si prepara a sfidare nuovamente i biancocelesti. Per la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma martedì all’Allianz Stadium, oltre a Dusan Vlahovic (ieri squalificato) rientrerà Filip Kostic, assente all’Olimpico perché influenzato, e c’è ottimismo per Alex Sandro, affaticato. Ancora out invece Alcaraz e Milik. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Allegri quindi può comunque sorridere pensando che avrà più alternative rispetto alla gara dell'Olimpico, soprattuto in attacco con il rientro di Vlahovic che giocherà titolare.