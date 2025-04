Juventus, chi recupera e chi no per il Parma. Centrocampo e attacco saranno diversi

Alla ricerca di un nuovo equilibrio

McKennie sorride, Tudor riflette



L’attesa per Koopmeiners



I cambi previsti per Parma-Juventus

Serve una svolta, anche se non è ancora allarme rosso. La Juventus che si prepara alla trasferta di Parma si presenta con qualche cerotto di troppo: le assenze accumulate nelle ultime settimane pesano, su tutte quella di Kenan Yildiz . Il giovane talento turco, autore di due reti nelle recenti tre uscite, era riuscito a illuminare il cammino bianconero, soprattutto in chiave qualificazione Champions League.Come si riparte senza il numero 10? Reinventandosi. L’assenza diè tutt’altro che banale, ma non significa rinunciare all’efficacia complessiva della squadra. L’ipotesi più probabile porta a Randal Kolo Muani come sostituto designato, conavanzato sulla trequarti (attualmente favorito rispetto a) e Timothydirottato sugli esterni. È uno scenario credibile, ma non l’unico sul taccuino di Igor Tudor, che sta valutando anche il reinserimento di Weston McKennie, appena recuperato.La notizia più confortante della seduta odierna, parzialmente aperta a pubblico e stampa, riguarda proprio il centrocampista texano.è tornato in gruppo con il sorriso e senza limitazioni, dopo aver smaltito gli affaticamenti muscolari che lo avevano costretto ai box. Ha corso, spinto, lavorato con la solita intensità. Se sarà confermato il suo pieno recupero, appare difficile pensare che resti in panchina. Tudor potrebbe affidargli la fascia sinistra, facendo partire Cambiaso fuori dai titolari, oppure adattarlo sulla trequarti in un’interpretazione del ruolo decisamente differente rispetto aMolto dipenderà anche dalle condizioni di. L’olandese sta accelerando per rientrare in tempo per la trasferta di Pasquetta, e potrebbe riaggregarsi al gruppo proprio nelle ultime sedute prima della sfida. Ma il condizionale resta d’obbligo: le sue sensazioni guideranno le scelte dello staff, che per ora sta testando soluzioni alternative, inevitabilmente senza di lui.Al momento, un suo impiego dal primo minuto appare improbabile.Lache scenderà in campo alsarà diversa, per necessità più che per scelta. Allasperano che possa essere altrettanto efficace di quella vista nelle ultime gare. Le certezze non mancano, ma i dubbi restano: servirà una prova di maturità per uscire indenni – e possibilmente vincenti – da una trasferta che nasconde più insidie di quanto dica la classifica.