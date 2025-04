Juventus, chi può sostituire Thuram? I 3 giocatori provati

AFP or licensors

È stato l’acquisto più costoso e desiderato dell’estate juventina, pagato 51 milioni di euro e accolto come il tassello mancante per completare il centrocampo. Eppure, quasi otto mesi dopo il suo arrivo,non ha ancora conquistato del tutto la sua Signora. L’investimento tecnico e simbolico fatto sul centrocampista olandese non ha ancora portato i frutti sperati, tanto che con l’avvento di Igor Tudor in panchina, Koop è finito ai margini dell’undici titolare.«È un giocatore in difficoltà che va recuperato», ha detto senza troppi giri di parole Tudor al termine della sua prima gara da allenatore bianconero, contro il Genoa. Parole chiare, che indicano una direzione:. Annullare quanto (non) è stato fino a oggi e ripartire. Magari da una posizione più defilata, come successo contro la Roma, dove è subentrato nella ripresa senza però lasciare un segno tangibile. Potrebbe accadere di nuovo sabato, in casa del Lecce, a meno che un’altra emergenza non ribalti i piani.

Khephren Thuram, titolare fisso con Tudor, ha accusato un affaticamento muscolare e ieri si è fermato. Alla Continassa l’ottimismo non manca: lo staff spera di riaverlo già oggi in gruppo. Ma se il figlio d’arte non dovesse farcela,Le alternative? Douglas Luiz, appena rientrato dopo uno stop, e Weston McKennie, che però nel nuovo assetto tattico è impiegato stabilmente da esterno.Il futuro di Koopmeiners alla Juventus passa quindi da qui: dalla disponibilità a ripartire in silenzio, da riserva di lusso, ma con lo spirito del soldato pronto a riconquistare il suo posto. Un passo alla volta.