Chi è Giovanni Daffara

Il profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: italiana

Altezza: 1,84m

I numeri

Presenze: 23

Minuti: 2.070

Gol subìti: 27

Clean sheet: 5

Chi è Simone Scaglia

Il profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: italiana

Altezza: 1,96m

I numeri

Presenze: 3

Minuti: 330

Gol subìti: 4

Clean sheet: 1

"Nel corso dell’allenamento odierno Mattia Perin ha riportato trauma lieve al ginocchio destro. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici svolti presso il J|Medical che hanno evidenziato la lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale. Mattia Perin inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività nei prossimi giorni". Con questo comunicato, la Juventus ha annunciato l’infortunio di Mattia Perin che dovrebbe restare fermo per un periodo compreso tra le 3 e le 4 settimane.Si libera, dunque, uno slot per quel che riguarda i portieri. Oltrec’è Carlo, ma si renderà necessaria una promozione dalla Next Gen. I portiere della Next Gen oggi sono due, oltre a Giovanni Garofani infortunato: Giovannie SimoneGiovanni Daffara è il portiere titolare della Juventus Next Gen. Per il portiere classe 2004 questa è la seconda stagione in Next Gen, dopo la promozione dell’anno scorso. Qualche errore dovuto all’inesperienza, ma negli ultimi mesi si è dimostrato affidabile e il suo percorso di crescita continua.Simone Scaglia è un portiere classe 2004 ed è il secondo in Next Gen. Era partito tiolare, l’anno scorso, in Primavera. A causa di un lungo infortunio, però, è sceso nelle gerarchie.