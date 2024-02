Juve, il futuro di Chiesa

Il futuro di Chiesa è legato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. In caso di mancato accordo, allora il giocatore potrebbe lasciare la Juve in estate, per evitare di perderlo a parametro zero. Ma con chi potrebbe sostituirlo il club bianconero?Se la Juventus dovesse privarsi di Federico Chiesa in estate, secondo la Gazzetta dello Sport, restano vive le piste Sudakov, Berardi e Zaccagni. Mentre per Gudmundsson saranno decisive le ultime ore di questo mercato: dovesse restare al Genoa fino a giugno, il suo nome tornerà di moda anche per i bianconeri. Piste da monitorare ma tutto dipenderà da Chiesa e quel rinnovo di contratto su cui la Juve lavora.