Juventus, chi può recuperare per la gara con la Lazio?

La Juventus si prepara ad affrontare una gara che darà risposte fondamentali per il finale di stagione. La partita contro la Lazio vale tantissimo per i bianconeri, che giocano con il diretto avversario, che ha gli stessi punti a tre giornate dalla fine, così come la Roma: la corsa alla Champions League è ormai sempre più nel vivo.All'Olimpico Tudor dovrà fare a meno di, ancora infortunato dopo lo stop con il Monza, e, che ha rimediato un'elongazione al retto femorale della coscia sinistra, oltre allo squalificato. L'allenatore bianconero, però, spera di recuperare altri indisponibili che non ci sono stati contro il Bologna e non solo.

Nella giornata di oggisi sono allenati ancora a parte, ma il serbo potrebbe rientrare parzialmente in gruppo già da domani, e dunque va verso il recupero . Farà un tentativo anche Federico Gatti, che però non è certo di rientrare già dal primo minuto, ma sarebbe un rinforzo importante per Tudor, che ha perso il numero 4 alla sua prima partita.