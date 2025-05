Juventus, chi può recuperare con l'Udinese

Getty Images

Sei punti per la Champions League. È questa l’unica certezza in casa Juventus, l’obiettivo dichiarato senza mezzi termini da squadra e società. Due gli ostacoli da superare: prima l’Udinese, poi il Venezia. Sulla carta, un finale gestibile. Nella realtà, però, la situazione è molto più complessa.Igor Tudor si avvicina al rush finale della stagione con una rosa ridotta all’osso, ben oltre i limiti della normale gestione di gruppo. Quando mancano pochi giorni alla sfida di domenica sera contro l’Udinese all’Allianz Stadium, l’infermeria bianconera è ancora affollatissima: dieci indisponibili, tra infortuni e squalifiche, complicano ogni piano tecnico.

Ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, si aggiungono gli squalificati Kalulu, Savona e Thuram. Poi ci sono i quattro infortunati che ieri si sono allenati ancora a parte: Cambiaso, Gatti, Kelly e Koopmeiners. Tutti fermi, tutti ancora lontani dalla piena condizione.La speranza dello staff è di riuscire a recuperare almeno Federico Gatti per uno spezzone di gara, anche se il minutaggio eventualmente sostenibile non è ancora stato definito. Rimangono in dubbio fino all’ultimo anche Koopmeiners e Cambiaso, che potrebbero strappare una convocazione last-minute quantomeno per accomodarsi in panchina.