Juventus, chi può lasciare in difesa? Le ultime

La Juventus lavora sul mercato anche durante il Mondiale per Club. Anzi, senza dubbio la competizione negli USA sta dando risposte importanti anche in chiave entrate e uscite a Tudor e alla dirigenza, che si sta muovendo su più fronti. Sicuramente uno dei reparti centrali per il mercatosia per i nuovi arrivi che per le cessioni.L'infortunio di Savona costringerà Tudor a ridisegnare la squadra contro il Real Madrid , ma la fase a gironi del Mondiale per Club ha dimostrato più di qualche lacuna nel reparto arretrato. Proprio per questo il club bianconero ragiona su come rinforzare la difesa, sia con dei nuovi nomi sia con le cessioni.

Se da un latoresta il preferito dell'allenatore croato, dall'altro ci sono anche dei maggiori indiziati a partire: secondo La Gazzetta dello Sport, al momento sarebberoi favoriti per lasciare Torino, con l'ex Newcastle che potrebbe tornare in Premier League. Da considerare anche, che non è partito per gli Stati Uniti e non fa parte del progetto Juventus.