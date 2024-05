Lascenderà in campo domani sera allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Oggi è giornata di vigilia in casa bianconera, il gruppo squadra ha svolto agli ordini di Massimiliano Allegri una seduta di allenamento aperta al pubblico nella mattinata, successivamente la partenza verso la capitale.è in programma dallo stadio Olimpico la conferenza stampa di Massimilianoe del capitano della Juventusper presentare la sfida di domani. Come di consueto potrete seguirla con noi su IlBianconero.