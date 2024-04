Chi gioca in attacco contro il Milan? Ne parla Tuttosport. "Nel ballottaggio per la partnership con Dusan Vlahlovic ci sono Federico Chiesa e, soprattutto,. Prossimo titolare della maglia numero 10 della Juventus, è da due mesi e mezzo che l’attaccante turco non scende in campo dal primo minuto. Dopo l’exploit a cavallo del nuovo anno, Allegri lo ha relegato in panchina, preferendogli Chiesa. Nelle ultime uscite è sembrato nuovamente in crescita, come nella trasferta di Cagliari, quando si sono rivisti i suoi lampi di classe. Ma anche contro la Lazio il suo ingresso in campo è stato decisivo. Proprio il suo impatto sulle ultime partite. Con una coppia d’attacco o un tridente, poco importa: ciò che conta è schierare il giovane turco.