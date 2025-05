Juventus a pezzi in difesa e col dubbio Renato Veiga: chi gioca contro il Venezia?

AFP or licensors

A due giorni dal match decisivo che laaffronterà al 'Penzo' contro il Venezia, nella sfida che mette in palio per i bianconeri il quarto posto valevole per la Champions League, si materializza, all'improvviso, una pessima notizia che rischia di scombinare le carte a disposizione diAllarme rosso, infatti, per quanto riguardacon il difensore portoghese che nell'ultima seduta di allenamento alla Continassa ha lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare che l'ha messo in fortissimo dubbio per la trasferta in laguna e che finisce per accentuare l'emergenza difensiva con la quale la Juventus sta convivendo da inizio stagione.

Chi gioca in difesa contro il Venezia?

In attesa di capire se il centrale lusitano potrà recuperare in extremis per la sfida decisiva contro il Venezia, Tudor studia le soluzioni a disposizione in un reparto che per tutto l'arco della stagione è sempre stato in clamoroso affanno e che lo sarà anche nell'ultimo decisivo atto di una stagione davvero estenuante sia dal punto di vista fisico che morale.Se la Juventus dovesse presentarsi in terra lagunare con il consueto abito tattico del 3-4-2-1, al centro della difesa è certa la presenza di Lloyd Kelly con Nicolò Savona che, di ritorno dal turno di squalifica, potrebbe agire da braccetto di destra, con Andrea Cambiaso posizionato sul centro-sinistra.Va ricordato, infatti, che oltre all'incognita Renato Veiga, mancherà anche Pierre Kalulu causa squalifica, c'è anche da fare i conti con i problemi di Federico Gatti che, pur essendo a disposizione, ha svolto ancora lavoro differenziato e potenzialmente ha soltanto pochi minuti nelle gambe.