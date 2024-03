Juventus-Genoa, chi gioca in attacco?

Continua la preparazione della Juventus in vista del match casalingo contro il Genoa, in programma domenica alle 12:30. Buon notizie per Massimiliano Allegri; Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver scontato una giornata di squalifica. Chi accanto a lui però?Contro il Genoa, Allegri dovrebbe affidarsi ancora a Federico Chiesa in coppia con Vlahovic, riferisce la Gazzetta dello Sport. Per Kenan Yildiz quindi potrebbe esserci una nuova panchina insieme a Milik e Kean. Allegri infatti avrà a disposizione l'intero reparto offensivo. Sicuramente un'arma in più per affrontare il finale di stagione.