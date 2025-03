Juventus, anche l'attacco è un rebus: le possibili scelte 'anti Fiorentina'

AFP or licensors

Non solo la difesa, dove sono in quattro a giocarsi due posti . Anche l'attacco è a tutti gli effetti un rebus per lain vista della sfida di domenica contro la, delicatissima e potenzialmente decisiva anche per la panchina di Thiago Motta, non a rischio ma quantomeno sotto i riflettori dopo la recente disfatta contro l'Atalanta. Il tecnico italo-brasiliano sa bene che, d'ora in avanti, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, che ogni scelta avrà una conseguenza sia nel contesto della singola partita che, magari, sul bilancio dell'intera stagione e pure oltre, se si considera che a questo punto sono parecchi i giocatori "sotto esame" e in bilico verso la prossima annata.

Juventus, chi gioca in attacco contro la Fiorentina?

Dicevamo dell'attacco. Le incognite sono tante in questi giorni di preparazione alla Continassa con vista sulla trasferta in Toscana: posto che Randal Kolo Muani - pur rimasto a secco di goal anche nella sfida contro l'Atalanta - ha sempre una maglia da titolare garantita ai danni di Dusan Vlahovic, i dubbi riguardano soprattutto gli esterni e la casella del trequartista. Innanzitutto non è da escludere che Thiago Motta possa concedere una chance a- a quota 29 presenze stagionali con 4 reti e 5 assist ma sparito un po' dai radar nelle ultime settimane -, che in molti si aspettavano di vedere in campo fin da subito già domenica al posto di, alle prese con il virus intestinale.Ecco, dunque potrebbe pure prospettarsi un turno di riposo per il classe 2005, che contro la Dea, probabilmente anche a causa di una condizione fisica tutt'altro che ottimale, si è trovato in grande difficoltà e non è riuscito in alcun modo ad "accendersi", finendo per essere sostituito a inizio ripresa da. Che al momento, sempre in vista di Firenze, resta in ballottaggio con, schierato di nuovo come trequartista contro la squadra di Gianpiero Gasperini dopo aver tentato sostanzialmente ogni ruolo nel corso della stagione: anche lo statunitense potrebbe iniziare la gara dalla panchina (o chissà, magari spostarsi in un'altra zona del campo).Più difficile, invece, che possa accomodarsi in panchina, a sua volta reduce da un'altra prestazione da dimenticare. In questo senso la situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cuiriuscisse a recuperare completamente dai problemi fisici e a mettersi a disposizione per la trasferta: le sue condizioni saranno monitorate costantemente nei prossimi giorni, in modo da arrivare alla vigilia con le idee chiare per far sì che Thiago Motta possa compiere le scelte più opportune ed efficaci.





