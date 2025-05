Juventus in emergenza totale, difesa e centrocampo da inventare contro l'Udinese: tutte le opzioni di Tudor

Sarà unaquasi tutta da inventare quella che domenica prossima ospiterà l'all'Allianz Stadium di Torino, in vista di una sfida che si preannuncia semplicemente cruciale per quanto riguarda la qualificazione alla prossima. I bianconeri, infatti, sono usciti dalla trasferta dell'Olimpico con un punto comunque prezioso - al netto dell'ennesimo goal subito nel finale - ma con un bilancio decisamente negativo per quanto riguarda i calciatori indisponibili nel prossimo turno.Contro i biancocelesti, infatti, è stato espulso Pierre Kalulu, reo di aver colpito in maniera scorretta Castellanos e spedito negli spogliatoi dopo un'ora di gioco. Il suo campionato, a questo punto, potrebbe già essere finito visto che per condotta antisportiva o violenta è previsto uno stop di almeno due giornate. In altre parole, game over per quanto riguarda quest'anno.

Chi gioca in difesa contro l'Udinese: le opzioni di Tudor

Chi gioca a centrocampo?

Al francese, però, si aggiungono anche i calciatori diffidati che in quel di Roma si sono visti estrarre il cartellino che li costringerà ad un turno di squalifica. Stiamo ovviamente parlando di Khephren Thuram e di Nicolò Savona. Anche loro, dunque, non ci saranno contro l'Udinese. E se al pacchetto si aggiunge anche il dubbio sulla presenza di Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso, ecco che la Juve si trova con due reparti - difesa e centrocampo - letteralmente da inventare.Contro l'Udinese, Tudor ripartirà dai pochi punti fermi rimasti per quanto riguarda la difesa. Federico Gatti - tornato in campo dopo circa un mese e mezzo - diventa a questo punto un recupero vitale per il tecnico croato. Insieme a lui ci sarà Renato Veiga, sempre più punto fermo del pacchetto arretrato. Chi completerà il terzetto difensivo? Potrebbe toccare a Manuel Locatelli essere abbassato sulla linea di difesa in occasione della sfida contro l'Udinese. L'unica variabile potrebbe essere rappresentata da Cambiaso che, in caso di recupero, potrebbe andare ad agire proprio da braccetto sul centro-sinistra.E a centrocampo? Un altro reparto letteralmente decimato dalla grana squalifiche è anche il pacchetto in mediana. Oltre a Locatelli che, salvo possibile recupero di Cambiaso, verrà retrocesso in difesa, mancherà anche Khephren Thuram squalificato. Una delle due caselle nel 3-4-2-1 verrà dunque occupata con ogni probabilità da Weston McKennie, soprattutto se sulla trequarti campo si dovesse rivedere Koopmeiners. A completare il pacchetto, invece, potrebbe toccare questa volta a Douglas Luiz, il quale non veste una maglia da titolare dall'11 febbraio.