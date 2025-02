Gatti è instancabile, ma occhio a Locatelli e Yildiz: gli insostituibili di Motta

Getty Images

La Juventus ha portato a casa un'altra grande partita contro l'Inter. I bianconeri sono stati protagonisti di una buona gara, nella quale hanno sofferto ma. La reazione è stata evidente, e si è vista in tanti singoli ma soprattutto nel gruppo: la forza della squadra è stata determinante per strappare i tre punti.Adesso si può davvero puntare a dare la vera e propria svolta della stagione, perché quattro successi consecutivi hanno un significato di base., e come in ogni processo di crescita si deve saper soffrire per risalire ancora meglio.

Più rotazioni e nuovi titolari: come è cambiata la Juve

Gli insostituibili: chi ha giocato di più da inizio stagione

Federico Gatti: 2735 minuti

Michele Di Gregorio: 2579 minuti

Manuel Locatelli: 2481 minuti

Kenan Yildiz: 2445 minuti

Pierre Kalulu: 2443 minuti

In questo senso, il mercato è stato molto importante per Thiago Motta e per tutta la Juventus:, oltre a farne rifiatare altri. Gennaio non sarà stato il mese che ci si aspettava per i risultati, ma può essere ciò che serviva in termini di giocatori.E alla voce soluzioni ci sono due nomi in particolare:. Il primo si è messo subito a disposizione di Thiago Motta, inserendosi bene nello schema difensivo. Il risultato è un ottimo dialogo nella coppia con Federico Gatti, giocatore letteralmente insostituibile nello scacchiere bianconero, ma ci arriveremo.Oltre al brasiliano,si è già preso la Juventus in poche partite, incidendo in maniera incredibile sui risultati dei bianconeri. Cinque reti in tre partite, e giocate preziose anche quando non segna: il goal di Conceicao nasce da una giocata di pura qualità del francese.Oltre ai nuovi arrivati, però, c'è chi sin da inizio anno si sta dimostrando fondamentale per Thiago Motta. Ed è proprio qui che ritroviamo, il primo in assoluto per minuti giocati in questa stagione. Necessità, certo, ma anche affidabilità: il numero 4 è stato già impiegato in 33 partite.