Chi può giocare al posto di Danilo?

Chi gioca al posto di? Eh, bella domanda. Se la sta facendo in queste ore Massimiliano, adesso che è arrivata anche l'ufficialità: il capitano bianconero proverà a esserci per la finale di Coppa Italia, ma nulla è certo.Il fastidio muscolare costringerà il brasiliano a saltare la- probabilmente, l'avrebbe fatto lo stesso -, ma adesso è una corsa contro il tempo per recuperare.Eccoci qui, alla resa dei conti. Cioè: alle decisioni. Danilo è stato un elemento molto versatile in questa Juventus: ha giocato in mezzo e largo, è stato a destra e a sinistra. Quando ha saltato un filotto di partite, la sua assenza si è fatta sentire. Anche per mancanze concrete di alternative.Il primo cambio, al posto di, potrebbe essere. Ma anche lui deve recuperare da un sovraccarico muscolare. Poi?aspetta di ritrovare continuità e ha sempre risposto in maniera positiva. Djalò aspetta a lungo un'occasione: potrebbe arrivare già alla prossima partita.Infine, occhio ai terzini riadattati: sia Cambiaso che De Sciglio possono giocare nella posizione di Danilo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.