Juventus, chi è Zhegrova: il nuovo obiettivo

Ruolo e caratteristiche

I numeri in stagione

La carriera

Se sarà rivoluzione in estate dipenderà da chi e quanti giocatori la Juve lascerà partite. In ogni caso però, sono attesi diversi cambiamenti; in primis sugli esterni visto che sulla lista dei partenti ci sono sia Filip Kostic che Iling Junior. Ecco allora che la dirigenza bianconera si muove alla ricerca di diversi profili. Uno di questi èed è stato quindi compagno di due giocatori attualmente alla Juventus, Djalò e Weah. Nato in Germania da una famiglia kosovara scappata dalla guerra, cresciuto tra Bielefeld e Pristina da un papà avvocato e da una mamma cuoca. Ha compiuto da poco 25 anni ed è quindi nel pieno della sua carriera.Il classe 1999 è un esterno offensivo di piede mancino ma che gioca naturalmente a destra. E' lì dove viene impiegato con più frequenza.Giocatore molto abile nel dribbling e nell'uno contro uno ma con ancora margini importanti di crescita sotto porta.In campionato ha segnato 5 gol, fornendo altrettanti assist. A questi vanno aggiunte le due reti in Conference League e le tre nella Coppa di Francia. In generale non è mai andato oltre i cinque gol in campionato, a dimostrazione di come possa crescere dal punto di vista realizzativo.dal Basilea mentre è cresciuto nel settore giovanile del Genk. Adesso potrebbe fare un ulteriore salto. La Juventus ha messo gli occhi su di lui e lo monitora mentre l'estate scorsa era stato il Milan ad interessarsi al giocatore.