Chi è Simone Scaglia

Il profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: italiana

Altezza: 1,96m

I numeri

Presenze: 3

Minuti: 330

Gol subìti: 4

Clean sheet: 1

A causa dell'infortunio al ginocchio di Mattia, lasi ritrova con uno slot libero tra i portieri. A giudicare dalle immagini diffuse sui social dal club bianconero, con la prima squadra si sta allenando uno dei portieri della Next Gen che, presumibilmente, prenderà proprio il posto di Perin. Si tratta di SimoneSimone Scaglia è un portiere classe 2004 ed è il secondo in Next Gen. Era partito titolare, l’anno scorso, in Primavera. A causa di un lungo infortunio, però, è sceso nelle gerarchie.