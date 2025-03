Juventus, chi è oggi in pole position per sostituire Motta

Getty Images

Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Due allenatori che hanno avuto legami significativi con la Juventus, seppur in modi diversi. Per Gasperini, si tratterebbe di un ritorno a casa, un naturale completamento di una carriera che è iniziata proprio nel settore giovanile bianconero, per poi portarlo a diventare uno degli allenatori più rispettati in Europa grazie al suo lavoro con l'Atalanta. Ora, con il rapporto con il club nerazzurro che sembra giunto al termine dopo nove anni, un possibile ritorno a Torino, con l'obiettivo di avviare una vera ricostruzione post-Motta, appare come una soluzione che riscuote consensi anche all'interno della Continassa.

La capacità di Gasperini di imprimere una chiara identità tattica alle sue squadre e di valorizzare gli asset tecnici a sua disposizione sono tra le sue caratteristiche più apprezzate, ma queste doti si accompagnano anche a un carattere non del tutto malleabile, che ha già causato qualche difficoltà in un'esperienza precedente con una big come l'Inter.