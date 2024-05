Chi è Matteo Mascetti?



Matteo Mascetti, la carriera

Matteopotrebbe approdare alla, stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport Cristiano Giuntoli lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per l'area, per una Juventus a 360º competitiva su ogni fronte. Mascetti attualmente è al, il club imbattibile. Ma chi è il profilo identificato da Giuntoli per rinforzare la Juventus? Andiamo a conoscerlo meglio.È figlio dell'ex bandiera del VeronaMascetti, tristemente scomparso due anni fa. Da cinque anni Matteo è alche sotto la guida di Xabi Alonso sta facendo miracoli, per questo è finito nel mirino del ds bianconero. Ha un passato in Italia, nel 2018 e 2019 traprima di trasferirsi in Germania. Ha anche ottenuto il ruolo da Direttore Sportivo in seguito al corso Figc in Italia. Classe 1973 attualmente ha 51 anni.Non soltanto Cagliari e Chievo in Italia, ha un passato anche al Brescia ma in quel frangente lavorava nell'area marketing. Attualmente da quattro anni e sette mesi è al Bayer Leverkusen. Club che potrebbe lasciare per approdare alla Juventus.