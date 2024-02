Juve, chi è Leonardo Cerri

La stagione

Non ci sarà a disposizione Dusan Vlahovic contro l'Udinese, oltre a Moise Kean. In attacco quindi, Massimiliano Allegri ha deciso di aggiungere un giocatore dalla Next Gen per completare il reparto offensivo insieme a Federico Chiesa, Arek Milik e Kenan Yildiz. Lo ha annunciato il tecnico in conferenza stampa: "Porteremo Cerri dalla Next Gen".L'attaccante classe 2003 compirà tra poco 21 anni. Cerri si contraddistingue per la statura essendo alto quasi due metri (1.98). E' arrivato alla Juventus nel 2019 dal Pescara e prima di arrivare in Next Gen è passato dalla primavera bianconera. Ma come sta andando la sua stagione?Cerri è reduce da un momento positivo, avendo segnato due gol nelle ultime tre partite della Juve Next Gen. In stagione fino ad ora cinque reti e due assist per un totale di 897 minuti in campo.