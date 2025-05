L'Equipe - Leo Bamballi alla Juventus: chi è il nuovo acquisto per la Next Gen

Getty Images

Chi è Leo Bamballi

Léo, giovane talento classe 2007, ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Italia. Il terzino destro, nato a Digione e cresciuto calcisticamente nell’Olympique, firmerà - secondo quanto scrive L'Equipe -, il suo primo contratto professionistico con la Juventus , rifiutando la proposta di permanenza del club francese. Un passo importante per il diciassettenne, che ha preferito abbracciare il progetto bianconero, convinto dalle prospettive offerte dal club torinese.Nell’ultima stagione, Bamballi ha totalizzato 20 presenze con la formazione U19 del Lione, mettendosi in mostra per personalità e duttilità tattica. Terzino di spinta, ma capace di adattarsi anche come braccetto in una difesa a tre, il giovane francese ha attirato l’attenzione di diversi osservatori europei. La Juventus, da sempre attenta ai profili emergenti, non ha perso tempo e ha bruciato la concorrenza assicurandosi le sue prestazioni.

Il contratto firmato ha una durata triennale e prevede un inserimento iniziale nel gruppo Next Gen , che milita in Serie C. Un ambiente competitivo e formativo, ideale per permettere a Bamballi di crescere e ambientarsi nel calcio italiano, notoriamente esigente dal punto di vista tattico e difensivo.Per la Juventus si tratta di un investimento sul futuro, nella speranza che il giovane francese possa seguire le orme di altri talenti esplosi dopo il passaggio alla Next Gen. Per Bamballi, invece, si apre una nuova sfida: dimostrare di meritare la fiducia ricevuta e scalare le gerarchie bianconere con lavoro e determinazione.