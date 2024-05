Chi è Jack O'Brien.



La carriera

Le caratteristiche

La stagione

29 presenze

4 gol

2 assist

4 cartellini gialli

1 espulsione

Profili noti come Riccardo Calafiori, altri meno conosciuti al grande pubblico comeCristiano Giuntoli lavora per rinforzare la difesa eSi tratta appunto di Jake O'Brien, difensore centrale del Lione che alla Continassa hanno messo nel mirinoO'Brien è un classe 2001 e compirà a breve 23 anni. Si contraddistingue per la grande prestanza fisica, essendo alto 197 cm. E' nato in Irlanda e vanta 11 presenze con la nazionale under 21 anche se al momento non ha esordito ancora con quella maggiore.Si è trasferito al Lione l'estate scorsa, facendo così un grande salto in avanti. E' cresciuto nel settore giovanile del Cork City prima di passare al Crystal Palace. Per O'Brien un'esperienza anche in Belgio con il Racing White Daring Molenbeek.O'Brien è dotato di grande forza fisica ma anche una buona velocità per la sua stazza. E' dotato di un buon lancio che fanno di lui un difensore "moderno", in grado di iniziare l'azione dal basso. Da sottolineare le capacità realizzative, mostrate soprattutto in questa stagione al Lione.Questi i numeri di O'Brien in stagione con il Lione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.