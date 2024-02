La Juventus si trova ad affrontare un duro colpo con l'infortunio di Mattia Perin, il cui stop di almeno un mese a causa della lesione al legamento collaterale mediale giunge in un momento cruciale della stagione. Nonostante Szczesny sia il portiere titolare indiscusso, Perin rappresentava un'importante risorsa come portiere di riserva affidabile.Inoltre, la situazione del terzo portiere diventa più fluida, con giovani come Giovanni, Simoneo Radoslawche potrebbero essere chiamati a ricoprire quel ruolo in base alle esigenze del momento e alle disponibilità delle squadre giovanili. La Juventus dovrà gestire con attenzione questa situazione, assicurandosi che la profondità del reparto portieri rimanga adeguata nonostante l'assenza di Perin.