Giuntoli crea la sua Juventus. Dopo la recente notizia circa la prossima partenza del direttore sportivo Giovanni Manna, diversi nomi sono stati fatti per comporre lo staff che possa affiancare Cristiano Giuntoli non appena potrà iniziare davvero a lavorare "a modo suo". Secondo quanto riporta Tuttosport, a questi profili ora se ne aggiunge un altro: si tratta di Giandomenico Costi, colui che di fatto consegnò la scrivania di direttore sportivo a Carpi allo stesso Giuntoli, che affianca da una vita. 55 anni e una carriera da difensore che da giovanissimo gli ha consentito di far parte di un Milan vincitore di Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale (nella stagione 1990-91), Costi è entrato nella galassia dei club di De Laurentiis, mettendosi in prima linea inizialmente nella gestione del Bari, traghettato dalla Serie D ai professionisti, e poi trovando un ruolo operativo nel mercato del Napoli, affiancando proprio Giuntoli in alcune delle più importanti operazioni degli ultimi anni.