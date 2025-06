Juventus, chi è il nome nuovo per il centrocampo

La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il nome nuovo finito nel mirino dei bianconeri è quello di Neil El Aynaoui, centrocampista franco-marocchino classe 2001 attualmente in forza al Lens. Il giocatore è sotto contratto fino al 2027 e nell’ultima stagione di Ligue 1 ha messo a segno 8 gol in 24 presenze, attirando anche l’interesse di club come Aston Villa e Lazio.Il Lens lo ha acquistato nel 2022 dal Nancy per 600 mila euro e ora il suo valore è in netta crescita. El Aynaoui è un centrocampista dinamico, offensivo, con buone doti realizzative: caratteristiche che piacciono alla dirigenza juventina, alla ricerca di profili giovani e con potenziale.

Sfuma invece il sogno Sandro Tonali, ex Milan e Brescia, attualmente al Newcastle. Nonostante l'interesse della Juve, il nazionale italiano resterà in Premier League.Resta in piedi una pista di alto profilo in Serie A: si tratta di Ederson dell’Atalanta, reduce da una grande stagione. Il brasiliano, classe 1999, è seguito anche dal Manchester United e dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi. La Juventus valuta, ma sa che servirà un investimento importante.