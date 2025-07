Juventus, chi è il colpo a centrocampo a basso prezzo

La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, all’insegna del contenimento dei costi. Dopo aver chiuso il colpo Jonathan David a parametro zero – anche se l’operazione è costata circa 14 milioni di euro tra bonus alla firma e commissioni – il club bianconero punta ora a rafforzare la rosa con ulteriori innesti a basso costo.L’ultima idea porta in Inghilterra, dove la retrocessione del Leicester ha aperto scenari interessanti. Uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza juventina è Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano classe 1996. Metronomo delle Foxes, Ndidi rappresenta un’opportunità tecnica e tattica rilevante: dinamico, esperto, con buona visione di gioco e capacità di rottura, può dare equilibrio al centrocampo di Tudor.

Il prezzo è accessibile: il Leicester, sceso in Championship, potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10,5 milioni di euro. Un investimento contenuto per un giocatore con esperienza in Premier League e con caratteristiche complementari agli altri interpreti del reparto.La Juve riflette e osserva le mosse della concorrenza: l’idea Ndidi è concreta e potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane, nell’ambito di un mercato oculato ma ambizioso.