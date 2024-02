Juventus, chi è Daffara: il portiere convocato con la prima squadra

Tra i convocati dellaper la partita contro il Frosinone c'è una new entry, ovvero Giovanni Daffara, portiere della Next Gen classe 2004. E' la prima convocazione per Daffara, che prende il posto di Mattia Perin, ancora fuori per infortunio.ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Juventus. Nella passata stagione si è diviso tra la Primavera e la Next Gen; quest'anno il salto definitivo con la seconda squadra bianconera, dove è titolare inamovibile per Massimo Brambilla. In stagione, 29 gol subiti in 26 partite.