Juventus, chi è Alessandro Pietrelli, alla prima convocazione in Prima squadra

Getty Images

Quella di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, sarà una giornata indimenticabile per AlessandroIl centrocampista classe 2003, attualmente in forza alla Next Gen, ha ricevuto la sua prima convocazione in Prima Squadra per il match di questa sera contro l'Empoli, valido per i quarti di finale diArrivato poco più di un mese fa in prestito dalla FeralpiSalò durante la sessione invernale di mercato, si è subito imposto nella squadra di Massimo Brambilla, collezionando cinque presenze e segnando un gol alla sua prima gara da titolare, in trasferta contro l'AZ Picerno.

Chi è Alessandro Pietrelli

Alessandro Pietrelli, i numeri con la Juventus Next Gen

Presenze: 5

Minuti: 251'

Goal: 1

Assist: 0

Le sue prestazioni convincenti hanno ora portato il ventiduenne bolognese a guadagnarsi la chiamata in Prima Squadra.Nato a Bologna, Alessandro Pietrelli ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Cesena prima di trasferirsi, a 15 anni, nel club della sua città natale. Qui ha proseguito la sua crescita fino all'estate del 2022, quando è approdato alla FeralpiSalò.Con la squadra lombarda ha accumulato esperienza tra Serie B e Serie C, totalizzando 57 presenze complessive. Nella stagione in corso ha già collezionato 21 apparizioni, dimostrando grande incisività con 5 gol e 4 assist.Il suo rendimento costante e la capacità di incidere in zona offensiva hanno attirato l'attenzione, portandolo a nuove opportunità. Il centrocampista classe 2003 ha saputo farsi valere, confermando il suo talento e la sua maturità tattica, elementi che gli hanno permesso di compiere un ulteriore salto di qualità nella sua carriera.