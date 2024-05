Federico Cherubini può lasciare la Juventus. Il casting in casa Sampdoria per individuare la figura giusta da affiancare ad Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo, infatti, continua e ai blucerchiati serve un uomo d'esperienza, capace di guidare la società anche attraverso i paletti del calciomercato per puntare alla promozione diretta in Serie A. Si è parlato di Vagnati, Accardi, Angelozzi e Petrachi, ma nella lista della Sampdoria c'è pure tanta Juventus: sono stati fatti i nomi di Claudio Chiellini, dell'ex Javier Ribalta e ora anche di Federico Cherubini. Il primo profilo in ordine cronologico a circolare è stato quello di Chiellini, attualmente ds della Juventus Next Gen. Ieri invece è emerso con prepotenza Ribalta, libero dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, conclusasi ad ottobre per incomprensioni con la proprietà. Secondo Il Secolo XIX, però, ci sarebbe già stato un contatto tra Cherubini e il duo Manfredi-Molango. Il dirigente, in scadenza con la Juventus, di recente ha visto terminare la sua inibizione per il caso plusvalenze e a breve potrebbe tornare in pista. La Samp ci pensa.