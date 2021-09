La Juventus arriva al grande match del suo girone di Champions League: all'Allianz Stadium arriva il Chelsea campione d'Europa! Mister Allegri non ha a disposizione quasi nessun attaccante: il solo Moise Kean, tenuto però inizialmente in panchina. Dall'altra parte lo spauracchio si chiama Romelu Lukaku, che la Juve ben conosce per il suo recente trascorso interista.

Juve (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, De Sciglio, McKennie, Kulusevski, Kean. All. Allegri

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, M. Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. A disp: Kepa, Bettinelli, Sarr, Chilwell, Chalobah, Loftus-Cheek, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Werner. All. Tuchel​