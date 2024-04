gare in senza subire gol!



Congratulazioni Tek! pic.twitter.com/8dpbHgO6B0 — JuventusFC (@juventusfc) April 27, 2024

La Juventus ha pareggiato 0-0 contro il Milan; un risultato che permette a Szczesny di raggiungere un importante traguardo nella sua storia in bianconero. Il portiere polacco infatti, grazie a questa partita, ha raggiunto le 100 partite con la Juventus senza subire gol. Un numero non da tutti e che dimostra quanto il portiere abbia dato alla Juve in questi anni. Sono arrivati i complimenti da parte del club bianconero sui social.