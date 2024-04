Nel prepartita di Torino-Juventus, Cristiano Giuntoli ha parlato anche della situazione di Giovanni Manna, promesso sposo del Napoli. "Stiamo parlando con Manna per capire quale sarà il suo percorso nel rispetto del club", ha detto il dirigente. Come riferisce Tuttosport, la voglia è quella di trovare una soluzione comune nel rispetto del club. Per questo, non sarebbe da escludere l'anticipata rescissione del contratto del dirigente bianconero, ormai sempre più fuori dai progetti futuri della Vecchia Signora.