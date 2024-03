Kostic, la spiegazione di Allegri

Kostic Juve, le ultime sul futuro

Filip Kostic, i numeri stagionali

Presenze: 25

Minuti: 1'609

Gol: 0

Assist: 4

La stagione di Filipnon è stata certo esaltante: grandi difficoltà difensive e una Juventus che sul lato sinistro ha subìto più volte pericolose imbucate; difficoltà offensive e un apporto meno determinante rispetto alla passata stagione. Difficoltà, quelle dell’esterno, che hanno portato Massimiliano Allegri ad escluderlo dagli ultimi due match. Dopo essere uscito al 62’ contro il Frosinone,Non ci sono problemi fisici, non ci sono retroscena di sorta. Massimilianoha escluso Filipdalla partita contro l’Atalanta e la spiegazione è tanto semplice quanto netta in conferenza stampa : “, Iling sta facendo bene. Kostic è un giocatore importante e Iling ha fatto un buon secondo tempo”.Kostic scende di condizione, scende nelle gerarchie di Allegri e anche nei piani futuri della Juventus.. In particolare è forte il forcing del campionato arabo che potrebbe offrire a Kostic un finale di carriera dorato.